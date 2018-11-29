Міністр оборони призначив грошову компенсацію морякам, захопленим в полон Росією

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання українським морякам, яких Росія захопила в полон 25 листопада, грошової компенсації.

Всі військовослужбовці ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської проток 25 листопада і були захоплені в полон країною-агресором, отримають по 50 тисяч гривень.

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Полторак також повідомив, що 28 листопада відбулась зустріч представників Командування ВМС з рідними та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань. Про які саме питання йшлося, міністр не уточнив.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.