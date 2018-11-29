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      Министр обороны назначил денежную компенсацию морякам, захваченным в плен Россией

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      Степан Полторак
      Степан Полторак / Shutterstock

      Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении украинским морякам, которых Россия захватила в плен 25 ноября, денежной компенсации.

      Все военнослужащие ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива 25 ноября и были захвачены в плен страной-агрессором, получат по 50 тысяч гривен.

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      Полторак также сообщил, что 28 ноября состоялась встреча представителей Командования ВМС с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов. О каких именно вопросах речь, министр не уточнил.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Деньги Конфликт в Азовском море Міністерство оборони України Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
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