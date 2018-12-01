СИЗО "закрыты": представители Украины не могут посетить захваченных моряков в Москве

Адвокатам и украинским консулам пока не удается посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины будут иметь шанс попасть к морякам только в понедельник.

Об этом сообщил адвокат украинского моряка Дениса Гриценко Николай Полозов, пишет "5 канал".

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Ранее 24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что 21 украинский моряк, которых Россия после дерзкой атаки захватила на Азове, сейчас находятся в СИЗО "Лефортово", который располагается в столице России Москве. Относительно еще трех пленных, то они сейчас находятся в больнице "Матросская тишина".

Защитник отмечает, что сейчас российские СИЗО "закрыты".–

Российские власти дали информацию украинской стороне о том, где находятся моряки вечером в пятницу, когда СИЗО были закрыты. Суббота, воскресенье - СИЗО тоже закрыты. Раньше, чем в понедельник, ни консулы, ни кто из адвокатов попасть туда не смогут,

- сказал Полозов.

По его словам, для таких посещений украинским адвокатам необходимо получать разрешение следователя, а это может затянуть процесс на несколько дней.

Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.