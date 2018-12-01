Адвокат пленных украинских моряков вылетел в Москву

Адвокат плененных Россией украинцев Николай Полозов вылетел в Москву, где будет пытаться попасть к ним в следственный изолятор.

Уже в понедельник 3 декабря Николай Полозов хочет встретиться с украинскими военнопленными моряками.

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Пока нет достоверной информации о месте нахождения незаконно арестованных украинцев. По официальной версии, они находятся в Москве, однако с ними до сих пор не виделись ни украинские консулы, ни представители международных гуманитарных организаций.

К тому же, украинской стороне не известно ничего о состоянии раненых и какие последствия для них будет иметь этапирование. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что они точно не на территории оккупированного Крыма, ведь их разместили в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Кроме того, он сообщил, что 30 ноября семьи моряков уже получили по 50 тысяч гривен помощи от Минобороны, еще часть денег, а именно 100 тысяч гривен, должны прийти от Министерства временно оккупированных территорий. Также продолжается сбор помощи от крымчан.

Напомним, ранее адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов заявлял, что российская власть делает серьезные препятствия, чтобы украинская сторона не смогла увидеть моряков в СИЗО.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.