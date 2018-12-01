Адвокат полонених українських моряків вилетів у Москву

Адвокат полонених Росією українців Микола Полозов вилетів в Москву, де буде намагатися потрапити до них у слідчий ізолятор.

Вже у понеділок 3 грудня Микола Полозов хоче зустрітися з українськими військовополоненими моряками.

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Наразі немає достеменної інформації про місце перебування незаконно заарештованих українців. За офіційною версією, вони перебувають у Москві, однак з ними досі не бачились ані українські консули, ані представники міжнародних гуманітарних організацій.

До того ж, українській стороні не відомо нічого про стан поранених і які наслідки для них матиме етапування. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зазначив, що вони точно не на території окупованого Криму, адже їх розмістили у СІЗО "Лефортово", що у Москві.

Крім того, він повідомив, що 30 листопада родини моряків вже отримали по 50 тисяч гривень допомоги від Міноборони, ще частина грошей, а саме 100 тисяч гривень, має прийти від Міністерства тимчасово окупованих територій. Також продовжується збір допомоги від кримчан.

Нагадаємо, раніше адвокат українських полонених моряків Микола Полозов заявляв, що російська влада робить серйозні перешкоди, аби українська сторона не змогла побачити моряків у СІЗО.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.