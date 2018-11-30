Влада РФ зробила все, аби ніхто не побачив українських моряків, – адвокат військовополоненого

У четвер, 29 листопада, захоплених та заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивезли з Криму в два слідчі ізолятори Москви. 21 військовополонений перебуває в слідчому ізоляторі Лефортово.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат полоненого 2-го рангу Гриценка Микола Полозов.

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Нікому не вдається зустрітись з моряками, адже російська влада зробила все, аби їх ніхто не побачив. Ми зможемо це зробити лише у понеділок. Однак є складності, адже за правилами СІЗО необхідно отримати дозвіл слідчого на вхід адвокатам, а ще не відомо чи передана справа з Криму у слідчі управління центрального апарату ФСБ. Тому виникає маса питань. Тобто російська влада робить серйозні перешкоди, аби побачити військовополонених,

– пояснив адвокат.

За його словами, міра запобіжних заходів щодо кожного моряка вже оскаржується. Частина скарг була подана у п'ятницю, 30 листопада, інша частина буде подана у понеділок, 3 грудня. Щодо розгляду, то це буде відбуватися у Криму. Українці будуть брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

"Я думаю, що влада РФ вважає, що у Москві утримувати українських моряків буде надійніше, ніж у Криму. Адже на півострові знайшлись небайдужі люди, які зразу ж почали організовувати допомогу полоненим: збирати речі, гроші, аби передати та купити необхідні продукти. Проте активність в анексованому Криму російську владу дратує. Тому вони надіються, що у Москві такого не буде", – додав Полозов.

Що відомо про інцидент в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських військових моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10 областях воєнний стан до 26 грудня.