Як Росія обходиться з захопленими українськими моряками у СІЗО "Лефортово": деталі

Захоплені Росією на Азові українські моряки зараз перебувають у СІЗО "Лефортово", що у Москві. За словами українців, вони почуваються добре. Також відомо, що поки їх розмістили у у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

Раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що 21 український моряк, яких Росія після зухвалої атаки захопила на Азові, зараз перебувають у СІЗО "Лефортово", який розташовується у столиці Росії Москві. Щодо ще трьох полонених, то вони наразі перебувають у лікарні "Матроська тиша".

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Як розповіла кореспондент телеканалу "Дождь" і член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва, українські моряки зараз перебувають у карантинних камерах на одиночному утриманні.

За її словами, це тимчасові приміщення, куди розміщують обвинувачених/підозрюваних для перевірки документів і стану їхнього здоров'я на період у 7-10 днів.

"Арештанти живуть у стандартних умовах – це камери півтора на два метри, залізні ліжка, матраци, вовняні ковдри, стіни пофарбовано зеленою фарбою; пізніше їх переведуть до камер із сусідами, де будуть холодильники і, можливо, телевізори", – зазначає журналістка.

Щодо українських моряків, то, як переконує Когершин Сагієва, вони їй розповіли, що почуваються добре – "вранці їли гречану кашу, годину провели на прогулянці в тюремному дворику, після обіду їм принесуть книги".

Видали зубну щітку, пасту, рушник, забезпечили місцем для сну, постільними речами. Скарг на умови утримання немає,

– розповів представниці ЗМІ один із моряків Роман Мокряк.

Крім того, у слідчому ізоляторі сповістили, що перебувати тут у військовій формі іншої держави заборонено, відтак усіх українців вони переодягнули у тюремний одяг.

"Затримані переживають, що залишилися без зв'язку з родичами. Вони попросили правозахисників передати, що на кожного з них заведено рахунок у рублях – туди можна переводити гроші, щоб моряки могли купувати продукти в кіоску, поштові конверти з марками та писати листи", – додала Когершин Сагієва.



Рахунок, на одного з українських моряків, куди можна для перераховувати гроші

Нагадаємо, раніше адвокат одного із українських полонених Микола Полозов заявляв, що російська влада робить серйозні перешкоди, аби українська сторона не змогла побачити моряків у СІЗО.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.