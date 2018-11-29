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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні є 29 росіян, яких можна обміняти на наших моряків, – Снєгирьов

      1169 Читать новость на русском
      Дмитро Снєгирьов
      Дмитро Снєгирьов / 24 канал

      Українських моряків, які зараз перебувають у полоні окупантів, можна буде обміняти на росіян, які вже перебувають у наших в'язницях.

      Про це сказав співголова громадянської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

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      За його словами, потрібно виходити з цієї ситуації в будь-якому форматі: або в форматі мінському, або в форматі нормандському – з пропозицією обміну українських військовополлонених на затриманих росіян.

      29 росіян знаходяться в місцях позбавлення волі на території України. Я хотів би нагадати, що на момент великого обміну – мається на увазі обмін, який відбувся рік тому – цих росіян не віддали. Тому зараз їх можна обміняти на українських моряків,
      – відповів Снєгирьов.

      Відеокоментар Дмитра Снєгирьова про полонених українських моряків:

      Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених. 

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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