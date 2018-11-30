Как Россия обходится с захваченными украинскими моряками в СИЗО "Лефортово": детали

Захваченные Россией на Азове украинские моряки сейчас находятся в СИЗО "Лефортово", что в Москве. По словам украинцев, они чувствуют себя хорошо. Также известно, что пока их разместили в в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму.

Ранее 24 канал со ссылкой на российские СМИ сообщал, что 21 украинский моряк, которых Россия после дерзкой атаки захватила на Азове, сейчас находятся в СИЗО "Лефортово", который располагается в столице России Москве. Что касается еще трех пленных, то они сейчас находятся в больнице "Матросская тишина".

Читайте также: Атака РФ на украинские корабли на Азове: известны имена предателей Украины, которые осуществляли обстрел

Как рассказала корреспондент телеканала "Дождь" и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершин Сагиева, украинские моряки сейчас находятся в карантинных камерах на одиночном содержании.

По ее словам, это временные помещения, куда помещают обвиняемых/подозреваемых для проверки документов и состояния их здоровья на период в 7-10 дней.

"Арестанты живут в стандартных условиях – это камеры полтора на два метра, железные кровати, матрасы, шерстяные одеяла, стены окрашены зеленой краской, позже их переведут в камеры с соседями, где будут холодильники и, возможно, телевизоры", – отмечает журналистка.

Относительно украинских моряков, то, как утверждает Когершин Сагиева, они ей рассказали, что чувствуют себя хорошо – "утром ели гречневую кашу, час провели на прогулке в тюремном дворике, после обеда им принесут книги".

Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет,

– рассказал представительнице СМИ один из моряков Роман Мокряк.

Кроме того, в следственном изоляторе сообщили, что находиться здесь в военной форме другого государства запрещено, поэтому всех украинцев они переодели в тюремную одежду.

"Задержанные переживают, что остались без связи с родственниками. Они попросили правозащитников передать, что на каждого из них заведен счет в рублях – туда можно переводить деньги, чтобы моряки могли покупать продукты в киоске, почтовые конверты с марками и писать письма", – добавила Когершин Сагиева.



Счет, на одного из украинских моряков, куда можно для перечислять деньги

Напомним, ранее адвокат одного из украинских пленных Николай Полозов заявил, что российские власти делают серьезные препятствия, чтобы украинская сторона не смогла увидеть моряков в СИЗО.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Россия, в свою очередь, начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.