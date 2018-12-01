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      "Стреляли в международных водах": появилось расследование Bellingcat насчет агрессии РФ на Азове

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      Украинский катер обстреляли в международных водах, – Bellingcat об агрессии России в Азове
      Украинский катер обстреляли в международных водах, – Bellingcat об агрессии России в Азове / Фото из открытых источников

      Британские исследователи заявили, по катеру "Бердянск" ВМС ВСУ россияне стреляли в международных водах. К тому же корабль РФ умышленно протаранил украинский катер минимум четыре раза.

      Об этом говорится в материале Bellingcat.

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      Так, британские исследователи проанализировали атаку России на украинские корабли в Азовском море.

      Авторы материала прокомментировали изображение, которое активно распространяет ФСБ. Они отметили, что "Бердянск" находился "свыше 500 метров за пределами вод, о которых Россия заявляет претензии как на свои территориальные воды".

      Ясно видно несколько вещей. Во-первых, на основе видеоматериалов с геолокацией, украинские корабли действительно входили в территориальные воды, которые Россия считает своими, как вблизи оккупированного Крыма, так и вблизи материковой России в Керченском проливе, – отметили исследователи.

      Однако они подчеркивают, что это было юридически допустимо в связи с соглашением 2003 года между двумя странами.

      "Во-вторых, можно сказать, что украинский буксир "Яны Капу" намеренно протаранили не менее четырех раз в течение как минимум часа. В-третьих, на основе информации, предоставленной ФСБ России, которая, как кажется, обвиняет себя, стрельба по "Бердянску" наиболее вероятно произошла в международных водах", – добавили в Bellingcat.

      24 канал со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщал, что по состоянию на вечер 28 ноября украинские порты, имеющие выход к Азовскому морю, оставались заблокированными Россией на заход и выход. Речь идет о портах Мариуполя и Бердянска. По данным Омеляна, Россия блокировала 35 судов.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Расследования Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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