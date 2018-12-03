"Немає виправдань": у НАТО різко звернулись до Кремля через полон українських моряків

НАТО вимагає від Росії звільнення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки. Альянс закликає не перешкоджати руху кораблів в Азовському морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

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Столтенберг наголосив, що Росія повинна забезпечити свободу навігації в Азовському морі та безперешкодний доступ до українських портів.

Росія нещодавно захопила українські кораблі і моряків поблизу Керченської протоки. Ми закликаємо до спокою та стриманості. Немає виправдання використанню сили з боку Росії. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків,

– сказав він.

При цьому генсек НАТО анонсував важливу зустріч із представниками України та Грузії.

"Вони обидві стикаються з серйозними викликами безпеки з боку Росії, і ми будемо продовжувати надавати їм практичну та політичну підтримку", – додав Столтенберг.

До слова, агресію Росії щодо України також різко засудили у Пунтагоні. Там наголошують – Путіну довіряти не можна. Голова Пентагону Джим Маттіс вважає агресивні дії Кремля в Азовському морі та захоплення українських кораблів зневагою до міжнародного права.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.