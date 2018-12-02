У кількох містах Іспанії вимагали свободи для захоплених українських моряків: яскраві фото

В Іспанії у неділю, 2 грудня, пройшли акції протесту на підтримку українських моряків, захоплених Росією. Українська громада протестувала у Мадриді, Барселоні, Валенсії та іспанських містах.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Так, у Мадриді активісти провели акцію під вже встановленою новорічною ялинкою та пройшлася центральними вулицями міста. Учасники тримали в руках плакати іспанською мовою з вимогою "свободи для українських полонених моряків".



Протест у Барселоні/ Джерело: ukrinform.ua



Протест у Мадриді/ Джерело: ukrinform.ua

Видання зазначає, що акція не минула без провокацій. Так, скориставшись доступом до мікрофону, одна особа виступила з провокаційними заявами, однак учасники протесту відразу відреагували.

До слова, наймасовішу акцію провели прихожани української католицької спільноти у Валенсії.

До слова, звільнення захоплених Росією українських моряків вимагали також у Польщі. У центрі Вроцлава 2 грудня зібралося близько сотні людей, щоб засудити агресію Кремля в Азовському морі.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.