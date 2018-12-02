"Зупиніть агресію Росії": з'явились фото протестів у Польщі через дії Кремля в Азовському морі

У неділю, 2 грудня, близько сотні людей зібралися біля Міської ради Вроцлава, щоб засудити агресію Кремля в Азовському морі. Вони закликали міжнародну спільноту відреагувати на захоплення Росією українських моряків.

Про це повідомляє Radio Wrocław.

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Протестувальники тримали плакати з іменами усіх полонених, а також з написами "Свободу українським морякам" та "Стоп російській агресії" різними мовами.



У Вроцлаві протестують проти агресії Росії/ Джерело: radiowroclaw.pl



Учасники акції закликають відреагувати на події в Азові/ Джерело: radiowroclaw.pl



Активісти вимагають звільнення українських моряків/ Джерело: radiowroclaw.pl



В акції взяли участь близько 100 осіб/ Джерело: radiowroclaw.pl

Учасники акції закликали Польщу та міжнародну спільноту відреагувати на черговий акт російської агресії проти України та наголосити на необхідності негайно визволити затриманих моряків.

До слова, раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.