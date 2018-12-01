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      Що буде із "Північним потоком-2" після агресії РФ в Азовському морі: несподівана заява Варшави

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      Глава МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо наслідків агресії РФ для "Північного потоку-2"
      Глава МЗС Польщі зробив несподівану заяву щодо наслідків агресії РФ для "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Агресія Росії у районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2". Дії Кремля мають допомогти чинити тиск на країни, які підтримують проект.

      Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час брифінгу у Києві, пише УНН.

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      Так, міжнародна спільнота має зробити висновки щодо загроз безпеці з боку Москви.

      Я вважаю, що є шанси на затримання реалізації проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія, і як вона може використовувати цього роду проекти проти інших держав,
      – зазначив Чапутович.

      Польський міністр наголошує, що позиція міжнародної спільноти з приводу "Північного потоку-2" розділена.

      "Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект і доводити їм, що їхня позиція є необґрунтованою та небезпечною", – додав він при цьому.

      Зі свого боку, голова МЗС України Павло Клімкін додав, що Росія володіє Чорноморським і Балтійським флотом, які керуються з Кремля.

      І якщо вони здатні задіяти проти двох бронекатерів і буксиру понад 10 кораблів і всю свою військову машину, то уявіть собі, що вони здатні задіяти у Балтійському морі для захисту "Північного потоку-2" у Балтійському морі,
      – заявив він.

      За словами міністра, Кремль "точно це зробить", тому захист України в Азовському морі від агресії Росії є захистом від російської агресії в усіх морях.

      Нагадаємо, 24 канал з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Омеляна повідомляв, що станом на вечір 28 листопада українські порти, що мають вихід до Азовського моря залишалися заблокованими Росією на захід та вихід. Мовиться про порти Маріуполя та Бердянська. За даними Омеляна, Росія блокувала 35 суден.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний
      корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України Новини політики Новини Польщі Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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