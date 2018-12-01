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      У Москві вимагали звільнити українських моряків: з’явились фото

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      У Москві пройшла акція з вимогою відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною
      У Москві пройшла акція з вимогою відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною / Фото з відкритих джерел

      У Москві поблизу адміністрації президента пройшла акція, учасники якої вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Так, активісти планували провести акцію біля будівлі МЗС Росії, однак туди прибули агресивні прихильники очільника Кремля – представники руху SERB. Окрім того, на запланованому місці проведення чекали два автобуси з поліцейськими.

      Москва протести агресія РФ
      Активісти планували провести акцію поблизу МЗС/ Фото з соцмереж

      Відтак протест пройшов поблизу будівлі Адміністрації президента Росії. Російські активісти провели поодинокі пікети, тримаючи в руках плакати з написами: "Ні війні з Україною", "Ні війні", "25 листопада Росія вчинила акт військової агресії. У Керченській протоці були атаковані і захоплені 3 кораблі ВМФ України".


      Москва Протести агресія РФ
      В протестах взяло участь близько 20 осіб/ Фото з соцмереж

      Акція Протести агресія РФ в Азовському морі
      Активісти тримали у руках плакати "Ні війна"/ Фото з соцмереж

      Москва протести Агресія Росії в Азовському морі
      Протестувальники зібралися під адміністрацією президента РФ/ Фото з соцмереж

      Москва протести Агресія Росії в Азовському морі
      Нікого з активістів не затримали/ Фото з соцмереж

      Окрім того, учасники акції читали вірші та заспівали Державний гімн України. На місце прибув наряд міліції, однак обійшлося без затримань.

      Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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