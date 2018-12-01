В Москве требовали освободить украинских моряков: появились фото
В Москве прошла акция, участники которой требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. В акции приняло участие около 20 активистов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Так, активисты планировали провести акцию у здания МИД России, однако туда прибыли агрессивные сторонники главы Кремля – представители движения SERB. Кроме того, на запланированном месте проведения ждало два автобуса с полицейскими.
Активисты планировали провести акцию возле МИД/Фото из соцсетей
Поэтому протест прошел у здания Администрации президента России. Российские активисты провели одиночные пикеты, держа в руках плакаты с надписями: "Нет войне с Украиной", "Нет войне", "25 ноября Россия совершила акт военной агрессии. В Керченском проливе были атакованы и захвачены 3 корабля ВМФ Украины".
В протестах приняли участие около 20 человек/Фото из соцсетей
Активисты держали в руках плакаты "Нет войне"/Фото из соцсетей
Протестующие собрались под администрацией президента РФ/Фото из соцсетей
Никого из активистов не задержали/Фото из соцсетей
Кроме того, участники акции читали стихи и пели Государственный гимн Украины. На место прибыл наряд милиции, однако обошлось без задержаний.
Напомним, ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму.
Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?
25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.