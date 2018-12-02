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      "Стоп, Адольф Путін!": у Сан-Франциско відбулась масштабна акція за звільнення полонених моряків

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      У суботу, 1 грудня, українська діаспора в американському Сан-Франциско провела масштабну акцію на підтримку українських моряків, яких захопила в полон Росія. На знак протесту проти дій РФ активісти прикувались кайданками біля військового корабля.

      Таким чином вони вимагають звільнення українських моряків.

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      Акція на підтримку українських моряків у Сан-Франциско

      Активісти стояли в масках Путіна і Трампа з плакатами "Санкції проти Росії", "Стоп, Адольф Путін!", "Путін, руки геть від України" та "Звільніть українських моряків".

      Відео: українська діаспора в США вимагає від Росії звільнити українських моряків


      Акція на підтримку українських моряків у Сан-Франциско


      Акція на підтримку українських моряків у Сан-Франциско

      В акції взяли участь понад сотня українців. Вона стала однією з наймасовіших від моменту початку російської агресії проти України.


      Акція на підтримку українських моряків у Сан-Франциско

      За словами представників української діаспори, вони хочуть зробити все можливе, щоб привернути увагу не лише пересічних американців до подій в Україні, але й американської політичної еліти.

      Окрім проведення вуличних акцій, ми підписуємо петицію до сенаторів та конгресменів, вимагаючи в найшвидші терміни розглянути в Конгресі новий пакет жорсткіших санкцій проти Росії,
      – підкреслив член організації "Майдан Сан-Франциско" та один з співорганізаторів акції Остап Коркуна. 


      Акція на підтримку українських моряків у Сан-Франциско

      Відео: українська діаспора в США вимагає від Росії звільнити українських моряків

      Нагадаємо, 1 грудня у Москві поблизу адміністрації президента пройшла акція, учасники якої вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.     

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.     

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО. Українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні. Керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

      Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

      Через агресію Росії стало Україна ввела воєнний стан у 10-и областях до 26 грудня і заборонила в'їзд в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

      Як світ відреагував на конфлікт на Азові: хроніка подій
      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини США Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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