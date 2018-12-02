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      Екс-"регіонал" Мураєв намагався виправдати дії РФ на Азові: Гримчак не стримав емоції

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      Гримчак ледь не побився з Мураєвим через конфлікт на Азові: промовисте відео
      Гримчак ледь не побився з Мураєвим через конфлікт на Азові: промовисте відео / Колаж 24 канал

      У ефірі одного з українських телеканалів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак ледь не влаштував бійку з опальним екс-"регіоналом" Євгеном Мураєвим.

      Відповідне відео з’явилося у Youtube.

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      Причиною перепалки стали слова Мураєва щодо екалації конфлікту на Азові.

      "Наших моряків звинувачують у незаконному перетині російського кордону. Я абсолютно впевнений, що наші прикордонники в разі, якби кораблі РФ порушили територіальні води нашої країни, повинні були б діяти симетрично - стріляти на ураження та захищати кордони", – вважає він.

      Гримчак, зі свого боку, зауважив, що українські кораблі захопили у нейтральних водах Чорного моря, і це вже доведено.

      "Я абсолютно впевнений, що більше за всіх у цьому конфлікті не була зацікавленою Російська Федерація. Завдяки цьому інциденту, я думаю, було досягнуто одна з цілей – це зрив зустрічі президента США та РФ на саміті G20". – відповів на такі слова Мураєв.

      Але це неабияк розлютило Гриимчака та той викрикнув: "Не будьте таким малоросом".

      "Малорос – це ви, я – українець", – відповів йому Мураєв.

      Опісля відбулася перепалка, внаслідок якої Гримчак підійшов до Мураєва та штовхнув ногою його трибуну для виступів.

      Додамо, що інцидент трапився 30 жовтня.

      Гримчак ледь не побився з Мураєвим у прямому ефірі: дивіться відео 

      До слова, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія у "ручному режимі" нібито регулювала інцидент у Керченській протоці. Також "дипломатка" зауважила, перед тим, як здійснити обстріл українських кораблів на Азові, РФ "носилася" за українцями у рамках своїх територіальних вод.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      наслідки ескалації конфлікту на азові: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Юрій Гримчак Євгеній Мураєв Медіа
      Джерело: 24 канал
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