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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Воєнний стан: чи пропускатимуть кримчан з паспортами РФ до України

      Крим.Реалії 217 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – відтепер в'їзд до окупованого Криму іноземцям, зокрема й росіянам, заборонений. На час воєнного стану Державна прикордонна служба України дозволила перетинати адмінмежу з окупованим півостровом тільки українцям. Іноземцям, які перебувають у Криму, дозволять лише виїхати з півострова.

      Також у випуску:

      Конфлікт в Азовському морі: як російські військові атакували українських моряків.

      Британія зробила жорстку заяву щодо анексії Криму Росією.

      Керчинський міст просідає: чи добудує Росія залізничний міст. 

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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