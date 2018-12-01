Воєнний стан: чи пропускатимуть кримчан з паспортами РФ до України
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – відтепер в'їзд до окупованого Криму іноземцям, зокрема й росіянам, заборонений. На час воєнного стану Державна прикордонна служба України дозволила перетинати адмінмежу з окупованим півостровом тільки українцям. Іноземцям, які перебувають у Криму, дозволять лише виїхати з півострова.
Також у випуску:
Конфлікт в Азовському морі: як російські військові атакували українських моряків.
Британія зробила жорстку заяву щодо анексії Криму Росією.
Керчинський міст просідає: чи добудує Росія залізничний міст.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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