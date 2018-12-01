Военное положение: будут ли пропускать крымчан с паспортами РФ в Украину

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии "специально для 24 Канала от" Радио Свободы " - отныне въезд в оккупированный Крым иностранцам, в том числе и россиянам, запрещен. На время военного положения Государственная пограничная служба Украины разрешила пересекать админграницу с оккупированным полуостровом только украинцам. Иностранцам, которые находятся в Крыму, позволят лишь выехать с полуострова

Также в выпуске: Конфликт в Азовском море: как российские военные атаковали украинских моряков. Британия сделала жесткое заявление по аннексии Крыма Россией. Керчинский мост проседает: достроит ли Россия железнодорожный мост. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.