У Лондоні українці виходять на мітинг проти агресії Росії

У Лондоні українці упродовж 30 днів виходитимуть на акції протесту у відповідь на агресивну політику Росії щодо України.

Про це повідомили у Всесвітньому русі патріотів України передає "Укрінформ".

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Відомо, що акціїї відбуватимуться протягом місяця щодня по 3 години на Даунінг стріт, що поблизу офісу прем'єр-міністра Великої Британії.



Мітинг проти агресії Росії у Лондоні



Українці вийшли на Мітинг проти агресії Росії

Організатори протесту мають за мету вкотре привернути увагу Європи та світу до триваючої агресії РФ проти України, включно з нападом на українських військових моряків в Азовському морі. Крім того, мітингувальники вимагатимуть посилення санкцій проти кремлівського режиму, а також негайного звільнення усіх українських громадян, які протиправно ув’язнені в Росії.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.