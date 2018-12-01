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      У Лондоні українці виходять на мітинг проти агресії Росії

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      У Лондоні українці виходять на мітинг проти агресії Росії
      У Лондоні українці виходять на мітинг проти агресії Росії / Фото з відкритих джерел

      У Лондоні українці упродовж 30 днів виходитимуть на акції протесту у відповідь на агресивну політику Росії щодо України.

      Про це повідомили у Всесвітньому русі патріотів України передає "Укрінформ".

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      Відомо, що акціїї  відбуватимуться протягом місяця щодня по 3 години на Даунінг стріт, що поблизу офісу прем'єр-міністра Великої Британії.

      мітинг британія лондон агресія росії
      Мітинг проти агресії Росії у Лондоні

      мітинг лондон російська агресія
      Українці вийшли на Мітинг проти агресії Росії 

      Організатори протесту мають за мету вкотре привернути увагу Європи та світу до триваючої агресії РФ проти України, включно з нападом на українських військових моряків в Азовському морі. Крім того, мітингувальники вимагатимуть посилення санкцій проти кремлівського режиму, а також негайного звільнення усіх українських громадян, які протиправно ув’язнені в Росії.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Великобританія Лондон протести
      Джерело: 24 Канал
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