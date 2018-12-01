В Лондоне украинцы выходят на митинг против агрессии России

В Лондоне украинцы в течение 30 дней будут выходить на акцию протеста в ответ на агрессивную политику России в отношении Украины.

Об этом сообщили во Всемирном движении патриотов Украины передает "Укринформ".

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Известно, что акции будут проходить в течение месяца ежедневно по 3 часа на Даунинг стрит, возле офиса премьер-министра Великобритании.



Митинг против агрессии России в Лондоне

Украинцы вышли на митинг против агрессии России

Организаторы протеста имеют целью еще раз привлечь внимание Европы и мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины, включая нападение на украинских военных моряков в Азовском море. Кроме того, митингующие будут требовать усиления санкций против кремлевского режима, а также немедленного освобождения всех украинских граждан, которые противоправно заключены в России.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.