Українські моряки, захоплені РФ: активісти звернулись до міжнародної громадськості

Українські активісти звернулися до міжнародної громадськості з питанням, чи з'являться імена 24 полонених моряків у списках бранців Кремля.

Українці надіслали фото та інформацію про військовослужбовців України до представництв різних країн.

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Моряки – це військовополонені і їх не мають права судити за цивільними законами. Хоча за звинуваченнями так званих "слідчих" їм загрожує до 6 років в'язниці.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РФ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ