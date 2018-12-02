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      Українські моряки, захоплені РФ: активісти звернулись до міжнародної громадськості

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      Українські активісти звернулись до міжнародної громадськості
      Українські активісти звернулись до міжнародної громадськості / Фото з соціальних мереж

      Українські активісти звернулися до міжнародної громадськості з питанням, чи з'являться імена 24 полонених моряків у списках бранців Кремля.

      Українці надіслали фото та інформацію про військовослужбовців України до представництв різних країн.

      Читайте також: "У них скарг немає": російська сторона навідалась до полонених українських моряків у Лефортово

      Моряки – це військовополонені і їх не мають права судити за цивільними законами. Хоча за звинуваченнями так званих "слідчих" їм загрожує до 6 років в'язниці. 

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.

      Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ РФ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники СІЗО Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
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