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      Украинские моряки, захваченные РФ: активисты обратились к международной общественности

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      Украинские активисты обратились к международной общественности
      Украинские активисты обратились к международной общественности / Фото из социальных сетей

      Украинские активисты обратились к международной общественности с вопросом, появятся ли имена 24 пленных моряков в списках пленников Кремля.

      Украинцы прислали фото и информацию о военнослужащих Украины в представительства разных стран.

      Читайте также: "У них жалоб нет": российская сторона наведалась к пленным украинским морякам в Лефортово

      Моряки – это военнопленные и их не имеют права судить по гражданским законам. Хотя по обвинению так называемых "следователей" им грозит до 6 лет тюрьмы.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Обмен пленными СІЗО заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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