Украинские моряки, захваченные РФ: активисты обратились к международной общественности

Украинские активисты обратились к международной общественности с вопросом, появятся ли имена 24 пленных моряков в списках пленников Кремля.

Украинцы прислали фото и информацию о военнослужащих Украины в представительства разных стран.

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Моряки – это военнопленные и их не имеют права судить по гражданским законам. Хотя по обвинению так называемых "следователей" им грозит до 6 лет тюрьмы.

Что случилось в Азовском море?25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.