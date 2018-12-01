"Буде видно": Путін розповів про подальшу долю захоплених моряків та контакти з Україною

Очільник Кремля наразі не виключив можливості обміну захоплених 25 листопада 24-х українських моряків на росіян, які утримуються під вартою в Україні. При цьому Путін традиційно звинувачує Україну в "провокаціях" та обіцяє "лібералізувати" отримання російського громадянства для українців.

Про це очільник Кремля повідомив під час прес-конференції за підсумками саміту G20.

Читайте також: "Стріляли у міжнародних водах": з'явилося розлідування Bellingcat щодо агресії РФ на Азові

Путін наголосив, що наразі про обмін "говорити зарано", тому що у Росії хочуть "підтвердити українські провокації".

Нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах... Нам потрібно оформити відповідним чином, а там видно буде,

– заявив він.

Окрім того, російський лідер заявив, що Росія не відповість на рішення України заборонити в'їзд росіянам чоловічої статі у віці від 16 до 60 років під час воєнного стану. При цьому він пообіцяв "лібералізацію" при отриманні російського громадянства для українців, що перебувають на території РФ.

"Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Більше того, ми, навпаки, підемо шляхом лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання російського громадянства, якщо хтось із них цього хоче", – сказав Путін.

У Кремлі також обіцяють, що "контакти з Україною на вищому рівні" не припиняються попри те, що "розмова з Президентом України Петром Порошенком не відбулася".

У нас контакти на робочому рівні (з Україною – 24 канал) зберігаються. Сподіваюся, так і буде. Що стосується контактів на вищому рівні, то я від них не відмовляюся. Дійсно, ця розмова не відбулася, але це не означає, що ми припиняємо будь-яке спілкування,

– вважає російський лідер.

Путін не стримався і від чергових звинувачень в бік України щодо конфлікту в Азовському морі. Він у своїй манері стверджує, що російські прикордонники затримали українські кораблі, бо ті "пішли в Керч".

"Наші прикордонники почали їх витісняти тільки тому, що вони пішли в Керч. Хоча при цьому багато разів публічно говорили про те, що міст збираються підірвати. А що прикордонникам було робити? На вимоги зупинитися не підкоряються, почали тікати в нейтральні води", – заявив він.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.