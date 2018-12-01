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      Саміт G20: Меркель і Путін обговорили конфлікт в Азовському морі

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      Меркель і Путін обговорили конфлікт в Азовському морі
      Меркель і Путін обговорили конфлікт в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У Буенос-Айресі в рамках саміту "Великої двадцятки" канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним загострення ситуації в Азовському морі.

      Про це повідомив речник німецького уряду Стефан Зайберт в Twitter.

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      Відомо, що канцлер Меркель поговорила з президентом Росії Путіним про ситуацію в Сирії і конфлікт між Росією і Україною в Керченській протоці і Азовському морі.

      За інформацією Associated Press, Зайберт також сказав журналістам, що Ангела Меркель висловила неабияку стурбованість з приводу збільшення напруженості в Керченській протоці. Більше того, вона наполягала на "свободі судноплавства в Азовському морі".

      До слова, під час привітань на саміті G20 Дональд Трамп не потиснув руки Володимиру Путіну та спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману. Натомість президент Росії дуже дружньо привітав Мохаммеда бін Салмана.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін G20 Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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