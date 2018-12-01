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      Трамп і Путін станцювали танго: карикатурист зобразив політиків на саміті G20

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      Путін і Трамп на саміті G20
      Путін і Трамп на саміті G20 / Associated Press

      Відомий російський художник Сергій Йолкін створив карикатуру на президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Автор пожартував над тим, що політики не потиснули руки один одному на саміті G20 в аргентинському Буенос-Айресі.

      Відповідну карикатуру Йолкін опублікував на своїй Facebook-сторінці.

      24 канал повідомляв, що на саміті "Великої двадцятки" під час привітань Трамп не потиснув руку Путіну та спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману. Цей момент зафіксували на фото. Проте Путіну трохи пощастило, адже з ним радісно привітався принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

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      "Як було насправді в Аргентині!", – підписав карикатуру її автор.

      На малюнку зображені Трамп і Путін, які не те, що не потиснули руки один одному, а більше того – навіть станцювали танго. При цьому у зубах американського лідера була затиснута червона троянда, а його фірмова червона краватка тяглася аж по підлозі. При цьому господаря Кремля зобразили значно меншого за зростом від президента США.

       

      Теги: Новини Росії Курйозні новини Карикатура Меми Дональд Трамп Володимир Путін Новини США G20 Новини політики
      Джерело: 24 канал
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