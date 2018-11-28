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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: з'явилася креативна підбірка мемів у соцмережах

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      Меми про воєнний стан
      Меми про воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Диванні "експерти" почали наголошувати на "зраді" через введення воєнного стану в Україні. Тому в соціальній мережі Facebook почали публікувати креативні меми щодо цього.

      Найактуальніші меми опублікував на своєму сайті 5 Канал.

      Меми про воєнний стан
      Меми про хлопців з різних областей України

      Меми щодо воєнного стану
      Меми щодо воєнного стану

      Меми про воєнний стан
      Меми про воєнний стан

      Love is про воєнний стан
      Love is про воєнний стан

      Смішна картинка про введення воєнний стан
      Смішна картинка про введення воєнного стану

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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