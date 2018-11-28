Воєнний стан в Україні: з'явилася креативна підбірка мемів у соцмережах
Диванні "експерти" почали наголошувати на "зраді" через введення воєнного стану в Україні. Тому в соціальній мережі Facebook почали публікувати креативні меми щодо цього.
Найактуальніші меми опублікував на своєму сайті 5 Канал.
Меми про хлопців з різних областей України
Меми щодо воєнного стану
Меми про воєнний стан
Love is про воєнний стан
Смішна картинка про введення воєнного стану
Джерело: 24 канал
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