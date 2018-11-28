Военное положение в Украине: появилась креативная подборка мемов в соцсетях

Мемы о ребятах из разных областей Украины

Диванные "эксперты" начали отмечать "зраду" из-за введения военного положения в Украине. Поэтому в социальной сети Facebook начали публиковать креативные мемы на этот счет.

Мемы о военном положении / Фото из открытых источников

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