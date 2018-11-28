Военное положение в Украине: появилась креативная подборка мемов в соцсетях
Диванные "эксперты" начали отмечать "зраду" из-за введения военного положения в Украине. Поэтому в социальной сети Facebook начали публиковать креативные мемы на этот счет.
Самые актуальные мемы опубликовал на своем сайте 5 Канал.
Мемы о ребятах из разных областей Украины
Мемы по военном положении
Мемы по военном положении
Love is о военном положении
Смешная картинка о введении военного положения
Источник: 24 канал
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