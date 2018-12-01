Трамп и Путин станцевали танго: карикатурист изобразил политиков на саммите G20

Известный российский художник Сергей Елкин создал карикатуру на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Автор пошутил о том, что политики не пожали руки друг другу на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

Соответствующее карикатуру Елкин опубликовал на своей Facebook-странице.

24 канал сообщал, что на саммите "Большой двадцатки" во время приветствий Трамп не пожал руку Путину и наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Этот момент зафиксировали на фото. Однако Путину немного повезло, ведь с ним радостно поздоровался принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Читайте также: Военное положение в Украине: появилась креативная подборка мемов в соцсетях

"Как было на самом деле в Аргентине!", – подписал карикатуру ее автор.

На рисунке изображены Трамп и Путин, которые не то, что не пожали руки друг другу, а более того – даже станцевали танго. При этом в зубах американского лидера была зажата красная роза, а его фирменный красный галстук тянулся даже до полу. При этом хозяина Кремля изобразили значительно меньшим по росту от президента США.