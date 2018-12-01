16:10
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Трамп и Путин станцевали танго: карикатурист изобразил политиков на саммите G20

      418 Читати новину українською
      Путин и Трамп на саммите G20
      Путин и Трамп на саммите G20 / Associated Press

      Известный российский художник Сергей Елкин создал карикатуру на президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Автор пошутил о том, что политики не пожали руки друг другу на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

      Соответствующее карикатуру Елкин опубликовал на своей Facebook-странице.

      24 канал сообщал, что на саммите "Большой двадцатки" во время приветствий Трамп не пожал руку Путину и наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Этот момент зафиксировали на фото. Однако Путину немного повезло, ведь с ним радостно поздоровался принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

      Читайте также: Военное положение в Украине: появилась креативная подборка мемов в соцсетях

      "Как было на самом деле в Аргентине!", – подписал карикатуру ее автор.

      На рисунке изображены Трамп и Путин, которые не то, что не пожали руки друг другу, а более того – даже станцевали танго. При этом в зубах американского лидера была зажата красная роза, а его фирменный красный галстук тянулся даже до полу. При этом хозяина Кремля изобразили значительно меньшим по росту от президента США.

       

      Теги: Курьезные новости Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Мемы Карикатура G20 Новости США
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сегодня , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 246
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сегодня , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 97
      Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      сегодня , 14:31 Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      Ігор Саджениця 115
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сегодня , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 70
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сегодня , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 709
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      В Белом доме сообщили о максимальной изоляции России в новейшей истории
       28 июня 2016 , 01:40 6
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук