Саммит G20: Трамп и Путин не пожали руки, однако президент РФ нашел себе другого друга

В Буэнос-Айресе проходит открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры обсудят наиболее острые проблемы современности. Во время поздравлений Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину и наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Вместе с тем президент России очень дружески поздравил Мохаммеда бин Салмана.

Об этом сообщает CNN.

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Журналисты уже успели обратить внимание на то, что президенты США и России не пожали друг другу руки.

Трамп и Путин не пожали руки друг другу // Фото: Associated Press

Интересно, что когда лидеры государств выстраивались для общего фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо и не пожал ему руку. Позже, когда политики отправились в зал пленарных заседаний, президент России шел впереди, а президент США держался на расстоянии от него.

Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидят рядом, что-то обсуждают и смеются.

As Putin and MBS laugh it up, there is a total absence of moral leadership from America's President, writes Julian Zelizer for @CNNOpinion https://t.co/EWOXA3agjr pic.twitter.com/wfBtt26BJQ — CNN (@CNN) December 1, 2018

Смотрите видео как Путин и Мохаммед бин Салман приветствовали друг друга

Напомним, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится ни в одном формате – ни полноформатно, ни "на ногах".



29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".