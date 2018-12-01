Саммит G20: Трамп и Путин не пожали руки, однако президент РФ нашел себе другого друга
В Буэнос-Айресе проходит открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры обсудят наиболее острые проблемы современности. Во время поздравлений Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину и наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Вместе с тем президент России очень дружески поздравил Мохаммеда бин Салмана.
Об этом сообщает CNN.
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Журналисты уже успели обратить внимание на то, что президенты США и России не пожали друг другу руки.
Трамп и Путин не пожали руки друг другу // Фото: Associated Press
Интересно, что когда лидеры государств выстраивались для общего фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо и не пожал ему руку. Позже, когда политики отправились в зал пленарных заседаний, президент России шел впереди, а президент США держался на расстоянии от него.
Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.
Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидят рядом, что-то обсуждают и смеются.
Смотрите видео как Путин и Мохаммед бин Салман приветствовали друг друга
Напомним, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится ни в одном формате – ни полноформатно, ни "на ногах".
29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".
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