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      Саммит G20: Трамп и Путин не пожали руки, однако президент РФ нашел себе другого друга

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      Трамп и Путин не пожали руки
      Трамп и Путин не пожали руки / gettyimages.com

      В Буэнос-Айресе проходит открытие саммита "Большой двадцатки", на котором мировые лидеры обсудят наиболее острые проблемы современности. Во время поздравлений Дональд Трамп не пожал руки Владимиру Путину и наследственном принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Вместе с тем президент России очень дружески поздравил Мохаммеда бин Салмана.

      Об этом сообщает CNN.

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      Журналисты уже успели обратить внимание на то, что президенты США и России не пожали друг другу руки.

      трамп путін

      Трамп и Путин не пожали руки друг другу // Фото: Associated Press

      Интересно, что когда лидеры государств выстраивались для общего фото, Владимир Путин первым поднялся на подиум, а Дональд Трамп просто прошел мимо и не пожал ему руку. Позже, когда политики отправились в зал пленарных заседаний, президент России шел впереди, а президент США держался на расстоянии от него.

      Кроме того, президент США избежал рукопожатия с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

      Зато поздоровался с принцем Саудовской Аравии Владимир Путин. Более того, журналисты сообщают, что Путин и Мохаммед бин Салман часто сидят рядом, что-то обсуждают и смеются.

      Смотрите видео как Путин и Мохаммед бин Салман приветствовали друг друга

      Напомним, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится ни в одном формате – ни полноформатно, ни "на ногах".

      29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Теги: Новости России Новости политики Саудовская Аравия Дональд Трамп Владимир Путин G20 Аргентина Новости США
      Источник: 24 Канал
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