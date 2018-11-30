В США в очередной раз попытались объяснить Кремлю, что встреча Трампа с Путиным не состоится
Ранее запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится ни в одном формате – ни в полном формате, ни "на ногах".
Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, пишет Politico.
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Напомним, 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах".
Однако в США эту информацию опровергли.
"Нет планов встречи "на ногах", – сказал представитель Белого дома.
Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".