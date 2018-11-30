У США вкотре спробували пояснити Кремлю, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться

Раніше запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

Про це повідомив офіційний представник Білого дому, пише Politico.

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Нагадаємо, 30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах".

Проте у США цю інформацію спростували.

"Немає планів зустрічі "на ногах", – сказав представник Білого дому.

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".