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      "Відбудеться, але "на ногах": у Кремлі досі запевняють, що Трамп зустрінеться із Путіним

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться.

      Про це пишуть "РИА-Новости". 

      Читайте також:  Як угода між Україною та Росією про Азовське море дійшла до військового конфлікту: причини

      Нагадаємо, раніше між двома президентами планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Вже 30 листопада Пєсков зазначив, що зустріч Трампа з Путіним таки відбудеться, але "на ногах". Мовляв, у графіку обох президентів жодних альтернативних зустрічей ще не прописали.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.   

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.   

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.     

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.     

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.   

      29 листопада з'явилась інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Проте підтвердилась вона тільки 30 листопада. 

      30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.


      Україна заборонила в'їзд росіянам: інфографіка

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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