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      "Состоится, но "на ногах": в Кремле до сих пор уверяют, что Трамп встретится с Путиным

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убеждает, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все же состоится.

      Об этом пишут "РИА-Новости". 

      Читайте также: Как соглашение между Украиной и Россией об Азовском море дошло до военного конфликта: причины

      Напомним, ранее между двумя президентами планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии Россию в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Уже 30 ноября Песков отметил, что встреча Трампа с Путиным все-таки состоится, но "на ногах". Мол, в графике обоих президентов никаких альтернативных встреч еще не прописали.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Однако подтвердилась она только 30 ноября.

      30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, нет никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.


      Украина запретила въезд россиянам: инфографика

      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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