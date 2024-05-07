В своей речи Путин заявил, что якобы ключевым приоритетом для России является "народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций". Он также сказал, что якобы они "открыты к улучшению хороших отношений" со всеми странами, которые видят в России "надежного и честного партнера".

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Хотя на самом деле это откровенная ложь и типичная российская пропаганда, ведь Россия за несколько дней до нападения на Украину в феврале 2022 года цинично врала Совбезу ООН, что якобы войны не будет.

Что сказал Путин о "диалоге" с Западом

Глава Кремля заявил, что якобы "мировое большинство" считает Россию "надежным и честным партнером". Кстати, это также откровенная чушь, ведь на так называемую "инаугурацию" Путина приехало всего несколько стран. В частности, Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта, Кипр. В то же время большинство государств проигнорировали "событие".

Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться "сдерживать развитие" России, продолжать политику "агрессии", безостановочного с годами "давления" на нашу страну, или искать путь к "сотрудничеству" и "миру",

– цинично сказал неправду Путин.

Российский диктатор заверил, что якобы разговор с Западом, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, возможен, но не с позиции "силы и собственной исключительности". Путин сказал, что якобы разговор возможен "на равных".

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Что известно об "инаугурации" Путина