Ранее МИД Украины заявило, что не видит правовых оснований для признания Путина легитимным президентом России.

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Кто приедет на "праздник" Путина

После так называемой победы Владимира Путина в псевдовыборах западные правительства осудили их как несправедливые и недемократические.

Однако среди стран ЕС за два года полномасштабной войны до сих пор нет единой позиции относительно того, как следует обращаться с российским диктатором. Об этом показал тот факт, что часть государств Евросоюза таки примут участие в "инаугурации" Путина, которая состоится сегодня, 7 мая, то есть они фактически признают его "законным" главой России.

Так, на "инаугурации" будет присутствовать представитель Франции. Также ожидается участие Венгрии и Словакии.

Парижский дипломатический источник сообщил, что Францию будет представлять ее посол в стране – агрессорке.

Во время встречи с лидером Китая Эммануэль Макрон сказал, что его страна не находится в войне с Россией.

Мы не находимся в состоянии войны с Россией или российским народом, и мы не имеем желания изменить режим в Москве,

– подчеркнул политик.

В то же время ранее Париж осудил репрессии во время выборов в России, а также "псевдовыборы" на оккупированных территориях Украины.

В целом предполагается, что в церемонии примут участие представители 7 стран ЕС.

Кто будет бойкотировать "инаугурацию"

Впрочем, большинство стран Евросоюза, а также США, не будут присылать своих представителей в Москву для участия в церемонии. Категорическую позицию выразили государства Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

Мы считаем, что изоляция России, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена,

– заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Великобритания и Канада тоже заявили, что не пришлют никого для участия в церемонии.

В США отметили, что выборы в России были нечестными и непрозрачными, поэтому не могут считаться состоявшимися.

В то же время, представитель Госдепа Миллер уточнил, что Вашингтон продолжает считать Путина президентом России.

Известно, что премьер-министр Армении также проигнорирует приглашение Москвы. К бойкоту присоединилась Чехия и Германия.

Представитель ЕС заявил, что посол блока в России не будет присутствовать на церемонии, что соответствует позиции большинства государств-членов. В целом мероприятие будут бойкотировать 20 стран-членов ЕС.