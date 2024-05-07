Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям. Так Джон Кирби ответил на ядерные угрозы Москвы.

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"Самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска"

Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска,

– заявил Кирби.

Впрочем, несмотря на агрессивную риторику Кремля, пока администрация Белого дома не видит реальных шагов со стороны России относительно вероятного использования ядерного оружия.

"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", – подчеркнул чиновник Белого дома.

Кстати, представитель Госдепа также заявлял, что пока Вашингтон не видит признаков вероятного использования Россией ядерного оружия на территории Украины.

Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,

– заявил Мэтью Миллер.

Что этому предшествовало