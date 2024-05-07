Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям. Так Джон Кирби ответил на ядерные угрозы Москвы.
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"Самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска"
Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого – просто вывести свои войска,
– заявил Кирби.
Впрочем, несмотря на агрессивную риторику Кремля, пока администрация Белого дома не видит реальных шагов со стороны России относительно вероятного использования ядерного оружия.
"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", – подчеркнул чиновник Белого дома.
Кстати, представитель Госдепа также заявлял, что пока Вашингтон не видит признаков вероятного использования Россией ядерного оружия на территории Украины.
Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине,
– заявил Мэтью Миллер.
Что этому предшествовало
- Недавно Москва сообщила о вызове британского посла в российский МИД, чтобы выразить ноту протеста. Этому предшествовало заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Кэмерона о том, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.
- В ответ оккупанты завопили, что готовы наносить удары по британским военным объектам, как на территории Украины, так и за ее пределами.
- Также рупор Путина Песков заявил, что Россия начала подготовку к ядерным учениям, обвинив Джеймса Кэмерона и Эммануэля Макрона в якобы "провокационных заявлениях и угрозах" и усилении поддержки Украины.
- Представитель Пентагона назвал заявления Кремля примером "безответственной риторики". Также бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что подобные возмутительные тезисы страна-агрессор уже неоднократно демонстрировала.
- Аналитики ISW отметили, что ядерными угрозами Россия пытается контролировать решения Запада.
- В ГУР также отреагировали на анонс ядерных учений. Андрей Юсов отметил, что подобные заявления не являются чем-то новым. Ядерный шантаж – стабильная практика режима Путина. Также представитель ГУР добавил, что пока разведка чего-то нового в заявлениях вражеского минобороны, кроме информационного эффекта, не наблюдает.
- "Понятно, что вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы и, собственно, и весь свободный мир", – сказал Юсов.