Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій. Так Джон Кірбі відповів на ядерні погрози Москви.

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"Найлегший спосіб уникнути цього – просто вивести свої війська"

Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього – просто вивести свої війська,

– заявив Кірбі.

Втім, попри агресивну риторику Кремля, наразі адміністрація Білого дому не бачить реальних кроків з боку Росії щодо ймовірного використання ядерної зброї.

"Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", – підкреслив посадовець Білого дому.

До речі, речник Держдепу також заявляв, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання Росією ядерної зброї на території України.

Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні,

– заявив Метью Міллер.

Що цьому передувало