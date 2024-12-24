Мобілізації також не оминути, якщо диктатор не планує вдарити ядеркою по одній з країн Європи. Таким припущенням з 24 Каналом поділилася голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Коли в Росії можлива мобілізація

Диктатор Владімір Путін вичерпав всі можливі резерви для війни проти України, як-от тюремників та мігрантів. Далі – мобілізація. На думку Романової, глава Кремля вже готовий до цього внутрішньо.

Якщо підпише "перемир'я" після 20 січня (інавгурації обраного президента США Дональда Трампа – 24 Канал), то буде мобілізація,

– припустила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Взагалі ширяться чутки, що Путін чинив опір мобілізації. Навіть попри те, що її дуже сильно підтримують силовики.

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Крім того, якщо диктатор хотітиме продовжувати війну, за словами Романової, мобілізацію все одно доведеться оголосити.

Якщо він не збирається найближчим часом вдарити ядерною ракетою по Україні, Польщі, Берліну, Лондону чи Америці, то далі лише мобілізація,

– додала вона.

Зауважимо, щоб закрити потреби "гарматного м'яса", Росія купила військових з КНДР. Ці солдати справді "йдуть колонами на смерть" та абсолютно не готові до умов сучасної війни.