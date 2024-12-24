Мобилизации также не избежать, если диктатор не планирует ударить ядеркой по одной из стран Европы. Таким предположением с 24 Каналом поделилась председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Когда в России возможна мобилизация

Диктатор Владимир Путин исчерпал все возможные резервы для войны против Украины, например тюремщиков и мигрантов. Далее – мобилизация. По мнению Романовой, глава Кремля уже готов к этому внутренне.

Если подпишет "перемирие" после 20 января (инаугурации избранного президента США Дональда Трампа – 24 Канал), то будет мобилизация,

– предположила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вообще ходят слухи, что Путин сопротивлялся мобилизации. Даже несмотря на то, что ее очень сильно поддерживают силовики.

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Кроме того, если диктатор захочет продолжать войну, по словам Романовой, мобилизацию все равно придется объявить.

Если он не собирается в ближайшее время ударить ядерной ракетой по Украине, Польше, Берлину, Лондону или Америке, то дальше только мобилизация,

– добавила она.

Заметим, чтобы закрыть потребности "пушечного мяса", Россия купила военных из КНДР. Эти солдаты действительно "идут колоннами на смерть" и абсолютно не готовы к условиям современной войны.