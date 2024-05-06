Зокрема, це є продовженням ядерного шантажу країни-агресорки. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов, передає 24 Канал.
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У ГУР прокоментували заяви Росії про ядерні навчання
Юсов зазначив, що наразі українська розвідка чогось нового у заявах російського міністерства оборони, окрім інформаційного ефекту, не спостерігає.
Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби та, власне, і весь вільний світ,
– підкреслив він.
Представник ГУР МО наголосив, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому епохальної новини у подібних заявах щодо чергових ядерних навчань – немає.
Кремль планує провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю
- Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Ядерні навчання росіяни хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії".
- З повідомлення міністерства оборони Росії стало зрозуміло, що ворог планує залучити в цих "навчаннях" сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот. Росіяни аргументують свої ядерні погрози необхідністю підтримки готовності особового складу окупаційної армії здійснювати відповідь на вигадані "погрози та провокативні заяви" й для "забезпечення територіальної цілісності та суверенітету".
- Прокоментував ці майбутні "навчання" і експрезидент Росії Дмітрій Медведєв. Він теж не оминув можливості пригрозити ядерною зброєю і повторив слова Путіна про "необхідність відповідати Заходу".
- Крім того, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков вирішив пояснити, чому навчання з ракетними з'єднаннями, згідно з наказом Путіна, розгортають саме зараз. Він каже, що до цього його господаря "спровокували" заяви Заходу та дії щодо нагнітання тиску на Росію.