Якби два роки тому озвучили такий підхід, росіяни підготувалися б й ефективність звелася до нуля. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, зауваживши, що такі речі не для розголосу. Хоча очевидно, що асиметричний підхід – це не воювати лінійно чи "в лоб".
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Чому Україні не варто симетрично боротися з Росією
За словами військового аналітика, не потрібно копіювати те, що робить противник. Якщо дублювати, це шлях до краху. Оскільки присутній тотальний дисбаланс в силах між Україною та Росією.
Звісно, деякі успішні дії можна переймати. Приміром, коли ворог застосував ефективний вид зброї. Як-от Росія підгледіла використання Україною FPV-дронів і моментально почала застосовувати їх на полі бою.
Не потрібно "сліпо" до цього ставитися – все, що роблять вони, так само робити. Якщо Росія вирішить мобілізувати 300 тисяч осіб, чи є в України така змога? Припустимо, є. А чи є на це кошти? Оскільки армія також залежить від ресурсних можливостей. Тому асиметрія – це старатися не діяти паритетно,
– підкреслив Ігаль Левін.
Необхідно завдавати ударів по слабких місцях. До прикладу, розгромити російські сили, розташовані у Придністров'ї, й добровільно-примусово віддати територію Молдові. Українським дипломатам необхідно пояснити Кишиневу, що молдаванам потрібне окуповане росіянами Придністров'я.
Чи є загроза для Молдови з боку Росії
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко назвав Молдову та країни Балтії ласими шматочками для Владіміра Путіна. Він вважає, що Росія буде "качати тему" порушення прав російськомовних у цих державах.
- Молдова відчуває загрозу з боку Росії. Тому 7 березня Кишинів та Париж підписали договір, який передбачає співпрацю держав у сфері безпеки. Крім того, Еммануель Макрон та Майя Санду звернулися до Росії із закликом "вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови".
- На думку речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, нині Росії бракує ресурсів для того, щоб відкрити другий фронт, зокрема з території невизнаного Придністров'я. Якби ворог справді міг вдатися до таких дій, то зробив би це ще у лютому 2022 року.