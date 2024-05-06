Якби два роки тому озвучили такий підхід, росіяни підготувалися б й ефективність звелася до нуля. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, зауваживши, що такі речі не для розголосу. Хоча очевидно, що асиметричний підхід – це не воювати лінійно чи "в лоб".

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За словами військового аналітика, не потрібно копіювати те, що робить противник. Якщо дублювати, це шлях до краху. Оскільки присутній тотальний дисбаланс в силах між Україною та Росією.

Звісно, деякі успішні дії можна переймати. Приміром, коли ворог застосував ефективний вид зброї. Як-от Росія підгледіла використання Україною FPV-дронів і моментально почала застосовувати їх на полі бою.

Не потрібно "сліпо" до цього ставитися – все, що роблять вони, так само робити. Якщо Росія вирішить мобілізувати 300 тисяч осіб, чи є в України така змога? Припустимо, є. А чи є на це кошти? Оскільки армія також залежить від ресурсних можливостей. Тому асиметрія – це старатися не діяти паритетно,

– підкреслив Ігаль Левін.

Необхідно завдавати ударів по слабких місцях. До прикладу, розгромити російські сили, розташовані у Придністров'ї, й добровільно-примусово віддати територію Молдові. Українським дипломатам необхідно пояснити Кишиневу, що молдаванам потрібне окуповане росіянами Придністров'я.

Зауважте! У Придністров'ї розташовується один з найбільших у Східній Європі склад боєприпасів. За різними оцінками, там можуть знаходитися від 19 тисяч до 21,5 тисячі тонн боєприпасів: снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. Цілком імовірно, що Росія здатна відкрити там новий фронт й піти на Одесу.

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