Про це повідомив сам президент Франції Еммануель Макрон. Відомо, що угоду між державами уклали під час візиту до Парижа президентки Молдови Майї Санду.

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Що передбачає угода між Францією та Молдовою

Отже, відповідний документ підписали міністри оборони Молдови та Франції. Як зауважив Еммануель Макрон, відповідна угода передбачає "відкриття найближчими місяцями постійної оборонної місії у Кишиневі". Французький лідер також зауважив, що це лише перший крок.

Крім того, Еммануель Макрон та Майя Санду опублікували їхню спільну заяву. У ній лідери двох держав звернулися до Росії із закликом "вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови".

Франція підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– сказав Макрон у спільній заяві Санду.

Офіційний Париж також запевнив, що готовий "внести свій внесок, коли настане час, у міцне та мирне врегулювання цього конфлікту".

Що відомо про загрози для Молдови з боку Росії