Об этом сообщил сам президент Франции Эммануэль Макрон. Известно, что соглашение между государствами заключили во время визита в Париж президента Молдовы Майи Санду.

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Что предусматривает соглашение между Францией и Молдовой

Итак, соответствующий документ подписали министры обороны Молдовы и Франции. Как отметил Эммануэль Макрон, соответствующее соглашение предусматривает "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе". Французский лидер также отметил, что это только первый шаг.

Кроме того, Эммануэль Макрон и Майя Санду опубликовали их совместное заявление. В нем лидеры двух государств обратились к России с призывом "вывести свои силы, которые незаконно размещены на территории Молдовы".

Франция подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ,

– сказал Макрон в совместном заявлении Санду.

Официальный Париж также заверил, что готов "внести свой вклад, когда наступит время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта".

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