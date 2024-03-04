Из собственных источников 24 Канал смог получить темники и заготовки целого ряда российских пропагандистских материалов. Они традиционно направлены против Украины, их целью является искажение реальности таким образом, как это выгодно Кремлю.

Из полученных темников мы смогли узнать, как Кремль пытается снять с себя ответственность за разрушение Мариуполя и геноцид на Донбассе; что россияне до сих пор верят в стамбульские соглашения и убеждают коллективный Запад, что он пожалеет о провале переговоров. При этом изобретено объяснение, почему россияне и в дальнейшем должны погибать в Украине, хотя там и нет никаких нацистов. В то же время оказывается, что Путин ни в коем случае не "слил" молдавских сепаратистов из Приднестровья, а спас их от кровавых когтей "киевского режима".

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Похитили детей – не забудьте промыть им мозги

Российские пропагандисты искажают реальность с помощью рассказов якобы от первого лица. Именно так когда-то они рассказывали о "распятом мальчике в трусиках" и "убитых снегирях" – сейчас же с помощью интервью с "участниками событий" оккупанты пытаются снять с себя ответственность за уничтожение украинского Мариуполя и геноцид его жителей. Пропагандисты опрашивают россиянку, которую представляют как "волонтерку" и "руководительницу штаба помощи".

Она сыплет согласованными тезисами об "адном народе" и "ужасах войны", рассказывает о "бабушке, у которой забрали еду азовцы". При этом она почему-то совсем не вспоминает, а кто же виноват в том, что Мариуполь стерт с лица земли, а жители Донбасса превратились в беженцев. А еще имеет наглость говорить, что "беженцы выбрали Россию как безопасное и родное место".

Женщина признает, что стала фактической соучастницей преступления. Она активно рассказывает, что занимается пропагандой среди вывезенных из Украины детей, жалуется, что те не слишком хорошо воспринимают "русскую историю" (ту самую, написанную референтом Путина Мединским, который, похоже, является настоящим автором так называемых "исторических статей" президента России).

"Честно говоря, нам нужны педагоги, которые согласились бы помогать с обучением детей онлайн. Есть некоторые дисциплины, например, литература, история, где у детей есть большие пробелы, и там всегда нужны преподаватели", – завляет женщина.

Таким образом, Россия не только украла украинских детей физически, но и пытается сделать из них "русских", то есть украсть их духовный мир и индоктринировать на фанатов "русского мира".

Стамбульские приключения Мединского и Арахамии

Еще одна "боль" россиян – это провал мирных переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Об этом постоянно рассказывает Путин, то же самое повторяют российские пропагандисты. Фабула следующая: якобы Украина уже согласилась на условия России (фактический ультиматум), но включилось "внешнее управление" в лице тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, который якобы приказал свернуть уже "(почти) завершенные переговоры". Итак, Украина (а на самом деле – Запад) обманула россиян, которые как "жест доброй воли" уже вывели войска из-под Киева.

На самом же деле все происходило совсем не так:

российские войска под Киевом были разбиты и фактически оказались в оперативном окружении,

их логистические линии были перерезаны,

километровые очереди техники пылали,

попытки установить контроль в воздухе провалились,

в лесах началось народное сафари на оккупантов.

Также были разбиты войска, идущие на соединение с Сумщины и Черниговщины. Таким образом, отступление русских из-под Киева было признанием ошибок и попыткой спасти остатки группировки, а не "жестом доброй воли". Когда же стало известно, что именно делали россияне в оккупированных селах и городках под Киевом – всем стало понятно, что с варварами, которые ведут геноцидную войну, не может быть переговоров.

Новым поводом российского батхёрта стала публикация The Wall Street Journal деталей "мирного соглашения". Россияне подают текст рамочного соглашения как уже нечто свершившееся. Но "стамбульские соглашения", к которым апеллируют Путин и россияне, – это просто бумажки.

Путин придает им какую-то невероятную силу – что же, похоже, в листки с подписями Мединского и Арахамии еще никто так не верил, как российский диктатор.

Важно! Подписи главы фракции "Слуга народа" или любого другого депутата не имеют юридической силы в таких документах, здесь важна процедура, которая предусматривает подпись президента Украины и ратификацию Верховной Радой (также этому может предшествовать референдум).

Здесь имеем откровенную ложь россиян. Если бы Россия действительно отнеслась серьезно к переговорам с Украиной, то отправила бы в Турцию кого-то выше по рангу. В то же время украинские участники тех переговоров прямо признают, что их задачей было тянуть время, чтобы не получить "Минск-3". С этим они справились. Конечно, господину Арахамии следует на будущее тщательнее подбирать выражения и не забывать, что интервью – это не сообщение на фейсбуке. С другой стороны, россияне все равно бы все перекрутили, что бы он там не говорил.

Сейчас же российские пропагандисты очень хотят новых переговоров, но признают, что сейчас они возможны только на основе "Формулы мира Зеленского" – об этом Путину сказал даже Эрдоган (и об этом авторы статьи прямо пишут, это хороший знак).

При этом россияне традиционно для себя и дальше делают хорошую мину при плохой игре – публикацию текстов договоров они называют признание "коллективным Западом" своего провала и попыткой замириться с "могущественной Россией", которая "мощно захватывает в Украине новые территории" (это, видимо, об Авдеевке, где положили десятки тысяч россиян). Также россиян убеждают, что Запад якобы сильно жалеет, что весной 2022 года не согласился на стамбульские соглашения, ведь сейчас цена мира якобы должна быть выше. Россияне кардинально ошибаются: здесь речь не о Западе, а об Украине – только мы сами будем решать, как и насколько долго мы будем воевать.

Для внутренней аудитории у пропагандистов другой ракурс. Он заключается в том, что сейчас на Западе не с кем разговаривать, а значит, надо воевать до конца, чтобы "выполнить цели СВО". В переводе на человеческий язык это означает, что Путин будет воевать до последнего россиянина.

А где же нацисты?

С "целями СВО" получилась проблема. Напомним, что главной целью Путин провозгласил "денацификацию" Украины. Но оказалось, что в Украине нет нацистов, а крайние ультраправые силы не пользуются поддержкой народа и находятся на маргинесе.

Российские пропагандисты решили объяснить россиянам этот парадокс, когда "нацистский переворот" есть, а нацистов – нет.

Обратим внимание – все 8 лет между началом гражданской войны в Украине и началом СВО не было никаких признаков прихода к власти нацистских партий... В Украине существовала весьма ограниченная, но все же демократия, проходили выборы, представителям оппозиции разрешали в них участвовать, а в 2019 году оппозиционер победил на выборах... Ни разу не было попыток организации нацистского переворота... Не было и масштабной террористической войны... – один из российских пропагандистов признает, что причин для "денацификации" Украины не было.

После прочтения этих строк непременно должно вспомниться булгаковское: "Но позвольте, как же он служил в очистке?" И пропагандист начинает утверждать, что "денацификация" была необходима, а отсутствие нацистов – это подлая технология коллективного Запада. Более того, нацизм Украины заключается в желании быть частью демократического западного общества и исповедовать либеральные ценности.

А дальше он вообще сбрасывает маску и завершает саморазоблачением, что "денацификация" – лишь повод.

В общем, чтобы ликвидировать на Украине нацистский режим, необходимо держать ее под контролем России или в составе России. Здесь западная пропаганда, которая утверждает, что Россия намерена захватить Украину, в чем-то права: длительное мирное сосуществование с зависимой Украиной для нас невозможно. Это, правда, не означает, что мы не можем идти на временные соглашения (даже с Гитлером у СССР был пакт о ненападении). И это не значит, что Украина никогда не будет представлять угрозу для своих западных союзников,

– пропагандист честно объясняет, для чего Россия ворвалась в Украину.

Приднестровье не ко времени?

Кроме "вечнозеленых" тем "денацификации" и коварного коллективного Запада российские пропагандисты работают и по актуальным темам. Таким на прошлой неделе стал вопрос Приднестровья – непризнанных российских прокси на территории Молдовы. В конце февраля начали распространяться слухи, что Путин якобы признает сепаратистов и якобы должен объявить о присоединении анклава "русского мира" к России. Слухи не оправдались – Путин не рискнул, поэтому объяснять слабость диктатора взялись пропагандисты.

Москва на дипломатическое предложение отреагировала дипломатическим образом... На самом деле это единственный правильный вариант ответа – единственный, отвечающий интересам России и Приднестровья. По крайней мере в этот конкретный момент,

– россияне нашли "победочку".

В переводе на более понятный язык это означает: "Денег нет, но вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья" или "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Пропагандисты подают очередное фиаско как "победу", ведь таким образом они якобы не дали "киевскому режиму" зачистить Приднестровье от сепаратистов.

Кстати, в риторике россиян теперь в Молдове уже "кишиневский режим". И здесь якобы на Украину нажала Румыния, чтобы та не уничтожала анклав.

Поэтому расклад сейчас сложился не в пользу киевского режима и его приднестровских планов – однако все может измениться в том случае, если произойдет радикальное изменение статуса ПМР. Если, например, Приднестровье попросилось бы в состав России до того момента, пока у республики и России будет общая граница в районе Одессы. Или, например, если бы российские официальные лица выразили бы сейчас желание присоединить Приднестровье. Это позволило бы киевскому режиму и ястребиной части западных элит развернуть информационную кампанию о намерении Москвы аннексировать часть еще одной республики, оказать давление на Майю Санду по вопросу восстановления территориальной целостности и проигнорировать позицию молдавского большинства. Возможно даже, позицию Санду. И позиционировать нападение киевского режима на Приднестровье не как агрессию, а как предотвращение документально зафиксированного сепаратизма. Именно поэтому приднестровские оппозиционеры и западные научные центры разгоняли слухи о присоединении. Именно поэтому в приднестровской декларации не было ни слова о вхождении в состав РФ. Именно поэтому Путин в своем выступлении ни слова не сказал о Приднестровье,

– вот такие фантазии российских пропагандистов на тему Приднестровья.

Таким образом, Путин не "слил в унитаз ПМР", а просто решил не давать повода Киеву решить вопрос силой. Неожиданная метаморфоза, не правда ли? Теперь российские пропагандисты пугают украинской армией, и несмотря на то, что Конашенков ее уже несколько раз уничтожил, она составляет грозную силу даже после 2 лет "демилитаризации". Как же так сложилось?

На самом деле всем давно надоел "приднестровский гнойник", но силой решать вопрос "ПМР" в Украине сейчас планируют лишь некоторые журналисты. Зато люди, которые имеют власть и полномочия, четко заявили, что это исключительная прерогатива власти в Молдове, поэтому ничего не может произойти без ее согласия и лидерства.