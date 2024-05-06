Если бы два года назад озвучили такой подход, россияне подготовились бы и эффективность свелась к нулю. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Игаль Левин, заметив, что такие вещи не для огласки. Хотя очевидно, что асимметричный подход – это не воевать линейно или "в лоб".

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Почему Украине не стоит симметрично бороться с Россией

По словам военного аналитика, не нужно копировать то, что делает противник. Если дублировать, это путь к краху. Поскольку присутствует тотальный дисбаланс в силах между Украиной и Россией.

Конечно, некоторые успешные действия можно перенимать. К примеру, когда враг применил эффективный вид оружия. Например, Россия подсмотрела использование Украиной FPV-дронов и моментально начала применять их на поле боя.

Не нужно "слепо" к этому относиться – все, что делают они, так же делать. Если Россия решит мобилизовать 300 тысяч человек, есть ли у Украины такая возможность? Допустим, есть. А есть ли на это средства? Поскольку армия также зависит от ресурсных возможностей. Поэтому асимметрия – это стараться не действовать паритетно,

– подчеркнул Игаль Левин.

Необходимо наносить удары по слабым местам. К примеру, разгромить российские силы, расположенные в Приднестровье, и добровольно-принудительно отдать территорию Молдове. Украинским дипломатам необходимо объяснить Кишиневу, что молдаванам нужно оккупированное россиянами Приднестровье.

Заметьте! В Приднестровье располагается один из крупнейших в Восточной Европе склад боеприпасов. По разным оценкам, там могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Вполне вероятно, что Россия способна открыть там новый фронт и пойти на Одессу.

Есть ли угроза для Молдовы со стороны России