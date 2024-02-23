Кремль чувствует безнаказанность. Пока мир медленно "расшатывается", россияне нагнетают и повышают градус. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда, заметив, что Украина должна быть бдительной – в Приднестровье располагается один из крупнейших в Восточной Европе складов вооружения.

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Какая угроза для Украины

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал созыв съезда 28 февраля в Тирасполе депутатов всех уровней в связи с "давлением со стороны Республики Молдова". А уже 29 февраля президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к российскому парламенту.

И я так, складывая один пазл к другому, понимаю, что на этом собрании, которое посвящено "давлению" Молдовы на так называемое Приднестровье, они могут объявить о своем присоединении к России,

– сказал военный ВСУ.

"Референдум" проводили еще в 2007 году, тогда якобы 97,1% его участников высказались за независимость и дальнейшее "свободное присоединение" к России, поэтому стране-террористу не надо проводить новый псевдореферендум.

Путин просто скажет: "Вот еще одна территория, которую мы присоединяем в состав "великой неделимой России"". А там еще 500 тысяч населения и один из крупнейших в Восточной Европе складов вооружения, в котором 20 тысяч тонн различных боеприпасов, которые Россия может использовать",

– отметил Чечеринда.

После этого россияне могут сформировать там отдельное боевое подразделение и пойти на Одессу, поэтому Украине нужно приготовиться и в случае угрозы реагировать и военным, и дипломатическим, и общественным путем влияния и давления.

Детали о складе

В оккупированном Приднестровье расположен один из крупнейших складов боеприпасов в Восточной Европе. Он размещается в селе Колбасна Рыбницкого района в 2 километрах от границы с Украиной. Склады в Колбасне появились в 1940-х годах. Основную часть боеприпасов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы.

Где расположено село Колбасна/ Скриншот

По разным оценкам, там могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Взрыв на складе запасов в Колбасне может быть сравним с детонацией ядерной бомбы мощностью 10 килотонн.

Может ли Украина получить боеприпасы

По словам Чечеринды, 20 тысяч тонн боеприпасов изрядно бы пригодились Вооруженным Силам Украины. Наши военные могут опередить угрозу и самостоятельно дойти до оккупированного Приднестровья. Впрочем, все зависит от позиции президента Молдовы Майи Санду, которая неоднократно заявляла, что все должно решиться исключительно дипломатически-политическим путем.

Если Молдова попросит о такой помощи, то Украина, я думаю, не откажется и от боеприпасов, и от ликвидации "русского мира", который находится под боком Украины и на территории суверенной Молдовы, территориальную целостность которой мы подтверждаем,

– подчеркнул Егор Чечеринда.

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