Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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"На территории Приднестровья мы не наблюдаем бурной активности", – отметила она.

Отвечая на вопрос о том, что самопровозглашенная Приднестровская республика якобы собирается подтвердить свое желание войти в Россию, Гуменюк отметила, что сейчас идет больше расшатывание в информпространстве и попытки создать общественно-политическое напряжение на этих территориях.

Гуменюк заверила, что госграница надежно защищена, укреплена и что ее неприкосновенность обеспечена.

"Со стороны Приднестровской республики понимаем, что подобные накручивания ситуации, обострения были предсказуемы. И действительно, и атака, которая состоялась ночью в направлении Одесской области, в том числе и с применением ракет – это дополнительное давление и попытки убедить, что поддержка будет обеспечена в случае возникновения там бурной ситуации", – рассказала Гуменюк.

Что этому предшествовало