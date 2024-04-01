Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что вражеская пропаганда активно работает. Уже даже распространялась информация о якобы начале эвакуации из Одессы.

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По словам Сергея Братчука, если бы враг действительно мог прибегнуть к таким действиям, то сделал бы это еще в феврале 2022 года. Это вполне понятно и ожидаемо.

Хочу напомнить, что первые диверсионные группы, которые мы задерживали в Одесской области в начале войны, они как раз были с территории непризнанного Приднестровья. Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление вражеских сил, которые находятся на территории Приднестровья,

– рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Поэтому одно дело хотеть чего-то, а другое – иметь возможность это реализовать. Враг не скрывает своих мечтаний об Одессе и о других городах, но, очевидно, что не имеет для этого нужного ресурса.

Говоря о десанте, стоит вспомнить, сколько больших десантных кораблей еще осталось у россиян. При таких условиях они не смогут дойти до острова Змеиный, а не то чтобы до Одессы.

Они все будут потоплены. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому по всем вопросам об эвакуации, очередное наступление, какая эвакуация? Ресурса у врага нет, ничего не будет,

– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что война в Украине непременно завершится нашей победой. Поэтому остается надеяться, что Молдова также достигнет своей цели и вернет оккупированные Россией территории в свой состав.

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