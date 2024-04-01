Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что вражеская пропаганда активно работает. Уже даже распространялась информация о якобы начале эвакуации из Одессы.
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Может ли Россия открыть второй фронт
По словам Сергея Братчука, если бы враг действительно мог прибегнуть к таким действиям, то сделал бы это еще в феврале 2022 года. Это вполне понятно и ожидаемо.
Хочу напомнить, что первые диверсионные группы, которые мы задерживали в Одесской области в начале войны, они как раз были с территории непризнанного Приднестровья. Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление вражеских сил, которые находятся на территории Приднестровья,
– рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Поэтому одно дело хотеть чего-то, а другое – иметь возможность это реализовать. Враг не скрывает своих мечтаний об Одессе и о других городах, но, очевидно, что не имеет для этого нужного ресурса.
Говоря о десанте, стоит вспомнить, сколько больших десантных кораблей еще осталось у россиян. При таких условиях они не смогут дойти до острова Змеиный, а не то чтобы до Одессы.
Они все будут потоплены. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому по всем вопросам об эвакуации, очередное наступление, какая эвакуация? Ресурса у врага нет, ничего не будет,
– подчеркнул Братчук.
Он добавил, что война в Украине непременно завершится нашей победой. Поэтому остается надеяться, что Молдова также достигнет своей цели и вернет оккупированные Россией территории в свой состав.
Что происходит в Приднестровье
- Россия заявила, что беспилотники атаковали военную базу в Тирасполе. Они даже показали видео на котором дрон якобы попадает в вертолет Ми-8. На самом деле это обычный видеомонтаж, который является элементом дезинформации, которая направлена против Молдовы. Специалисты разобрали видеозапись и пришли к выводу, что никакого взрыва не было.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ситуация на границе остается контролируемой. Украине известно о военном контингенте, который находится в Приднестровье, а также о его боевом состоянии. Россиянам понадобится много времени и усилий, чтобы активизировать свои войска.
- В конце февраля 2024 года об угрозе со стороны Приднестровья заговорили активнее. Тогда местные "депутаты" провели съезд, на котором обратились к России за помощью. Они пожаловались на якобы "экономическую блокаду" со стороны Молдовы. Также участники съезда подчеркнули, что не намерены присоединяться к России.